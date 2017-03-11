Оперативники не нашли гильз рядом с обстрелянной на Гражданском машиной

Правоохранительные органы не подтвердили версию о том, что ночью 11 марта на Гражданском проспекте обстреляли машину. Никаких признаков стрельбы рядом с автомобилем не нашлось.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, кроме небольшого скола на лобовом стекле, который мог образоваться и от случайно угодившего в него камня, повреждений на машине не выявлено. Выехавшие на вызов оперативники не нашли поблизости гильз или каких-либо других следов стрельбы.

Однако владельцы машины утверждают, что их автомобиль обстрелял неизвестный в тот момент, когда они находились в салоне, причем выстрелов было не меньше пяти. Разместив информацию о происшествии в социальной сети, они также сообщили, что из-за происшествия вся машина во вмятинах. В главке предполагают, что таким странным образом автолюбители рассчитывают получить страховую выплату.