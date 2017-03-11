Неудавшийся убийца из Химок переехал оппонента пять раз

В Подмосковье задержан житель Сергиево-Посадского района. Мужчину подозревают в покушении на убийство. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По версии следствия, ночью 9 марта 54-летний мужчина сел нетрезвым за руль «Москвича». Пытаясь убить оппонента, он не меньше 5 раз наехал на него. В результате 58-летний пешеход оказался в больнице.

Расследование дела продолжается. В ближайшее время агрессивному автомобилисту будет избрана мера пресечения.