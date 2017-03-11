Президент мадридского «Реала» получил из Италии посылку с белым порошком

Возле стадиона «Сантьяго Бернабеу» мадридского футбольного клуба «Реал» был обнаружен подозрительный пакет на имя его президента Флорентино Переса. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники клуба обнаружили пакет в пятницу, 10 марта, и вызвали полицию, когда из него стал сыпаться белый порошок. Эксперты в защитных костюмах на протяжении нескольких часов проверяли содержимое, но угрозы не обнаружили.

По данным местной полиции, пакет был доставлен из Италии. Расследование продолжается.

Мадридский «Реал» во вторник в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл итальянский «Наполи» со счетом 3:1. Первая встреча в Мадриде также завершилась со счетом 3:1, таким образом «Реал» вышел в четвертьфинал соревнований.