Влиянием России на выборы в США занялся сверхсекретный отдел ФБР

Расследованием возможного влияния России на исход президентских выборов в США занимается сверхсекретный отдел ФБР, который внутри организации называют подразделением контрразведки.



Как 11 марта сообщил собеседник CNN, возможное влияние России на президентские выборы расследуют от 15 до 20 человек, что меньше, чем при расследовании взлома переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. От них не требуют сиюминутных результатов, что позволяет сосредоточиться на более тщательном анализе.

Например, агенты изучают подробности встреч российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с людьми из ближайшего окружения Дональда Трампа. В первую очередь перед ними стоит задача расследовать, насколько беседы с дипломатом вредили национальным интересам США.

Телекомпания отмечает, что обычно отдел контрразведки занимается защитой американских секретов, технологий, разоблачает шпионов и противодействует киберугрозам.