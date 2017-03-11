Спасая пешехода, водитель автобуса погубил 6 человек в Азербайджане

Число погибших в ДТП с автобусом в Азербайджане возросло до шести, одна из пострадавших студенток скончалась в субботу утром в больнице, сообщает бакинское агентство АПА со ссылкой на Клинический медицинский центр №1.

Как ранее сообщили РИА Новости очевидцы происшествия, 9 марта пассажирский микроавтобус, чтобы не сбить переходившего дорогу пешехода, совершил маневр, в результате чего врезался в стоявший на обочине дороги грузовой автомобиль. Из-за аварии на дороге Баку – Сумгаит образовалась большая пробка, движение транспорта было временно ограничено. Как заявляли в минздраве Азербайджана, в результате аварии погибли пять человек, свыше 20 получили ранения.

"Получившая ранение в результате ДТП на дороге Баку – Сумгаит Насирзаде Лала скончалась утром 11 марта. Она была студенткой Сумгаитского государственного университета", — передает агентство.

Как сообщила ранее пресс-служба МВД Азербайджана, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель микроавтобуса задержан в качестве подозреваемого.