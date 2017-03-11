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Русфонд
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11.03.2017 10:07
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Маленькому сердцу нужна помощь

Николь всего 6 месяцев, но её жизнь с самого рождения под угрозой – у девочки тяжелейший порок сердца. Помочь ей могут в петербургской больнице, однако операция платная. Часть суммы уже собрана, но не хватает почти 300 тысяч рублей.
Маленькому сердцу нужна помощь

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Николь Петренко, 6 месяцев.

Сложный врожденный порок сердца, спасет операция.

Не хватает 297 530 руб.

«У меня двойня, сын родился здоровым, а у дочки Николь тяжелейший порок сердца – недоразвитие левого желудочка. Практически отсутствует половинка сердца, полностью нарушено кровообращение. На четвертый день жизни дочке сделали операцию на открытом сердце – сузили легочную артерию и установили стент в открытый артериальный проток. Врачи сразу предупредили: это только начало, впереди сложное этапное кардиохирургическое лечение, и прогнозы неутешительные. Но моя девочка борется.

Врачи и родители детей с таким же диагнозом, как у Николь, рекомендовали мне обратиться в Детскую городскую больницу №1 (ДГБ №1) Санкт-Петербурга, где кардиохирурги добиваются лучших результатов в лечении сложных пороков сердца. В феврале я привезла дочку на обследование, врачи подтвердили необходимость проведения операции в ближайшее время. Но лечение Николь будет платным. В прошлом году мы переехали из Луганска, из зоны боевых действий, в Тульскую область, российского гражданства у нас еще нет. Сумму, необходимую на операцию, нам не собрать. Помогите, пожалуйста!» Алина Петренко, г. Тула, Тульская область.

Кардиолог ДГБ №1 Виктор Довгань (Санкт-Петербург):

«У Николь врожденный порок сердца: синдром гипоплазии левых отделов сердца. Девочке необходима операция Норвуда с удалением стента, формированием дуги аорты с помощью биологического протеза и соединением верхних полых вен с легочной артерией».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 20 лет 9,410 млрд руб. В 2017 году — 340 159 348 руб.

7 261 965 руб. детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


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