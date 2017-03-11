Крыша двухэтажного дома в Пермском крае обрушилась из-за снега

Крыша двухэтажного жилого дома в Пермском крае обрушилась под грузом снега, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселке Скальный Чусовского района Пермского края.

«Частично обрушилась кровля из-за нагрузки снежной массы. На месте работали 25 спасателей. Погибших и пострадавших нет, люди эвакуированы», — сказал представитель ведомства, добавив, что пункт временного размещения развернут для жителей дома в школе поселка.

По словам источника в экстренных службах, из аварийного дома отселены 12 человек. В администрации района сообщили, что жители обеспечиваются горячим питанием, водой и теплой одеждой. Специалисты решают, возможно ли восстановить конструкции крыши, а также рассматривают вопрос, куда расселить жителей аварийного дома.