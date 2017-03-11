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11.03.2017 10:40

Крыша двухэтажного дома в Пермском крае обрушилась из-за снега

Крыша двухэтажного жилого дома в Пермском крае обрушилась под грузом снега, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Инцидент произошел в поселке Скальный Чусовского района Пермского края.

«Частично обрушилась кровля из-за нагрузки снежной массы. На месте работали 25 спасателей. Погибших и пострадавших нет, люди эвакуированы», — сказал представитель ведомства, добавив, что пункт временного размещения развернут для жителей дома в школе поселка.

По словам источника в экстренных службах, из аварийного дома отселены 12 человек. В администрации района сообщили, что жители обеспечиваются горячим питанием, водой и теплой одеждой. Специалисты решают, возможно ли восстановить конструкции крыши, а также рассматривают вопрос, куда расселить жителей аварийного дома.

Источник: Газета.Ru


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