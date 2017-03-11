На Невском проспекте горела квартира

Пожар в Центральном районе Петербурга начался ранним утром 11 марта. Во время происшествия никто не пострадал.

Как сообщает главное городское управление МЧС, тревожный сигнал поступил около 07:44. Звонивший сообщил о возгорании в доме 18 по Невскому проспекту. Прибыв на место, пожарные выяснили, что горит кухня в отдельной трехкомнатной квартире.

В результате в помещении обгорела обстановка. Пострадавших нет. В ведомстве добавляют, что на месте работали три пожарных расчета.

Добавим, что пожар произошел в знаменитом доме Котомина. В нем, в частности, в 20-х годах XIX века была открыта кондитерская Вольфа и Беранже, ставшая позже своего рода литературным клубом.