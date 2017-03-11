ООН сообщила о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе
В ООН заявили, что мир переживает крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года, передает Associated Press.
Об этом сказал глава отдела ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайэн.
Он добавил, что около 20 млн человек в мире столкнулись с голодом.
«Без коллективных и скоординированных усилий эти люди просто умрут с голоду, и многие другие будут страдать и умирать от болезней», — сказал он.
В ООН призвали оказать незамедлительную финансовую помощь Йемену, Южному Судану, Сомали и Нигерии.
Источник: Газета.Ru