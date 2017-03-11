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11.03.2017 00:52

Колосков прокомментировал недопуск Мутко до выборов в совет ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший член исполкома Международной федерации футбола Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» подчеркнул важность присутствия представителя России в совете ФИФА.

«Важно ли, чтобы у нас был представитель России был в совете безопасности ООН? Важно. Также есть совет совет ФИФА, члены которого вырабатывают ключевые позиции по развитию мирового футбола. Это если говорить в общем. А в частности, каждый член совета, помимо общих интересов, должен отстаивать свои собственные и развивать футбол в своей стране», — рассказал Колосков, отметив имиджевые потери из-за отсутствия представителя России в совете ФИФА.

«Представители Федерации Футбола СССР находились там аж с 1946 года в составе руководящих органов в ранге этого президента: Савин, Гранаткин, Колосков 28 лет там проработал. Такая огромная страна как Россия, и не быть в руководящих органах ведущей спортивной федерации — это просто огромная потеря имиджа. Это неуважение к нашей державе за те заслуги, которые у нее есть», — посчитал эксперт.

Также он подчеркнул, что решение о недопуске президента РФС Виталия Мутко до выборов в совет не было согласовано с российским чиновником.

«Если бы это было согласовано ранее, то он бы не баллотировался в качестве кандидата на выборах. Понятно, что это не было согласованное ранее решение, так как возникло только недавно. Другое дело, они могли его предупредить не сегодня, а за какой-то промежуток времени: вчера, позавчера… Но то, что это не явилось неожиданностью для всех, это однозначно», — заявил Колосков.

Информация о недопуске Мутко до выборов появилась 10 марта. Как сообщила The Washington Times, российский чиновник провалил проверку из-за того, что совмещает пост главы РФС с должностью вице-премьера России. Позднее ФИФА подтвердила эту информацию.

Мутко входил в совет организации с 2009 года.

Источник: Лента.ру


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