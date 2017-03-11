Ирак не обнаружил признаков использования химоружия в Мосуле

Постпред Ирака при ООН Али Альхаким заявил, что признаков использования химического оружия боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Мосуле обнаружено не было, передает Reuters.

«Доказательств использования ИГ химического оружия (в Мосуле. – «Газета.Ru») на самом деле нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российская сторона выразила обеспокоенность из-за сообщений о применении химического оружия в иракском городе Мосул.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.