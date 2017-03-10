Сенатор от Аляски призвал Россию и США наладить сотрудничество в Арктике

США и Россия должны наращивать сотрудничество по вопросам Арктики, заявила сенатор от Аляски Лиза Мурковски.

"Я надеюсь, что, когда дело касается Арктики, будет больше сотрудничества. У нас есть другие области и вопросы, по которым у нас с Россией очень много разногласий", — заявила Мурковски.

Сенатор также отметила, что в ходе прошедшего в феврале заседания Конференции парламентариев арктического региона как раз обсуждались уровни взаимодействия по таким вопросам, как поисковые и спасательные операции, научные исследования и операции по предотвращению разлива нефти.