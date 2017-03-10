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10.03.2017 23:39

Трамп поверил в рост рабочих мест в США

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп стал доволен ростом рабочих мест в стране после своего прихода к власти, передает РИА «Новости».

«Они (отчеты о росте рабочих мест в США. — «Газета.Ru») могли быть фальшивыми в прошлом, но теперь они вполне настоящие», — сказал Спайсер.

В рамках своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно называл данные о сокращении безработицы в США не соответствующими действительности.

Ранее Дональд Трамп поблагодарил компанию ExxonMobil за ее вложения в американскую экономику, которые помогли создать новые рабочие места.

Источник: Газета.ру


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