Мужчина, напавший с топором на людей в Дюссельдорфе, помещен в психбольницу

Мужчина, напавший с топором на людей на центральном вокзале Дюссельдорфа (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), помещен в психиатрическую клинику, сообщили в пятницу в прокуратуре со ссылкой на решение суда.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в пятницу мужчина с топором совершил нападение на посетителей вокзала в Дюссельдорфе. Пострадали десять человек, в том числе 80-летний мужчина, а также две гражданки Италии. Четыре человека получили тяжелые ранения головы. В настоящее время их жизни находятся вне опасности.

Нападавшим оказался 36-летний житель непризнанной республики Косово, в его квартире были найдены документы, свидетельствующие, что мужчина страдает параноидальной шизофренией. Он получил тяжкие повреждения, пытаясь скрыться от полиции с места происшествия. Полиция изначально не связывала случившееся с терроризмом.