Пресс-секретарь Белого дома вышел на брифинг с перевернутым значком флага США

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер по ошибке вышел на пресс-брифинг к журналистам с перевернутым значком в виде американского флага на лацкане пиджака, сообщает The Washington Post.

В дальнейшем журналисты указали Спайсеру на ошибку, после чего он поправил значок. Тем не менее на это у пресс-секретаря ушло две попытки.

«Карточный домик»?» — спросил в шутку один из журналистов. «Это не промо», — с улыбкой ответил Спайсер.

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что таким образом представитель администрации президента подает сигнал о помощи.

Значок в виде флага США действительно выглядел как американский флаг в сериале «Карточный домик». Сериал рассказывает о том, как конгрессмен Фрэнк Андервуд и его супруга Клэр идут на все, чтобы увеличить свое политическое влияние в Вашингтоне.

Вопрос про промо был связан с тем, что 30 мая выходит пятый сезон сериала.