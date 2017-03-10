Постпредство России отозвалось на решение не разглашать причины смерти Чуркина

Решение не разглашать причины смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического статуса. Как передает в пятницу, 10 марта, ТАСС, об этом сообщили в российском постпредстве при всемирной организации.

«Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета», — говорится в заявлении.

Ранее 10 марта стало известно содержание заявления офиса судмедэксперта Нью-Йорка. В документе говорилось, что по поручению юридического департамента города причины смерти российского дипломата не будут преданы огласке.