Прокуратура проведет проверку в связи с бездействием полиции во время акции в Исаакиевском соборе

Прокуратура изучит действия оппозиционеров и сотрудников полиции, находившихся 28 января в Исаакиевском соборе. Об этом заместитель прокурора города Дмитрий Харченков 10 марта сообщил в ответ на запрос депутата Государственной Думы Михаила Романова.

Депутат-единоросс просил проверить действия устроивших акцию за сохранение музея во время службы в Исаакие (по его мнению, они оскорбили чувства верующих), а также проверить, не бездействовали сотрудники полиции, которые не остановили акцию. По данным Харченкова, по указанным депутатом фактам будет проведена проверка надзорного ведомства.

Также Романов получил ответ из МВД, первый заместитель министра Александр Горовой сообщил, что в отношении правозащитника Динара Идрисова сотрудники полиции постфактум составили протокол об административном правонарушении по статье 20.2 часть 2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Напомним, что 28 января после встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле против передачи Исаакия РПЦ правозащитник Динар Идрисов организовал акцию в самом соборе. Он раздал желающим бесплатные проходки на экскурсию в храм. Пришедшая туда с Марсова поля группа из 30 активистов устроила акцию: во время службы молодые люди подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!". Полиция не стала задерживать активистов, завершить действо их уговорили музейные работники.

Представители "Единой России" раскритиковали действия активистов. Спустя несколько дней, выступая перед депутатами, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что на митинг на Марсовом поле вышли люди, среди которых были ЛГБТ-активисты и пацифисты, а деятели, пришедшие затем в храм, оскорбили чувства миллионов верующих, которые поддержали передачу храма РПЦ. Депутаты направили в правоохранительные органы запросы с просьбой привлечь виновных к ответственности.