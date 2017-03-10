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10.03.2017 22:13

СКА сравнял счет в серии с «Динамо»

Победой для хоккейного клуба СКА завершился второй матч полуфинала Западной конференции КХЛ против московского «Динамо» сегодня, 10 марта, в Петербурге. Благодаря этому счет в серии до четырех побед сравнялся: 1-1.
СКА сравнял счет в серии с «Динамо»
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Встреча завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу армейцы с Невы. Голами у СКА отметились Кетов (12 минута) и Шипачев (18). Отметим, что оба раза петербуржцам удалось реализовать удаление соперника. Автором единственной шайбы у «Динамо» стал Андрей Кутейкин (54).

СКА сравнял счет в серии с «Динамо»

Третий матч серии пройдет в Москве 12 марта. Напомним, в первой игре СКА уступил 2:3 .


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