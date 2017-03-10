Юнкер: Британия однажды вернется в ЕС
10.03.2017 | 21:53
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что Великобритания однажды вернется в Евросоюз, несмотря на решение выйти из его состава в настоящее время, сообщает Sky News.
«Мне не нравится Brexit, потому что я бы хотел быть в той же лодке, что и британцы», — сказал он.
Юнкер отметил, что выход Британии из блока не является концом ни ЕС, ни всех его достижений.
«Однажды настанет день, когда британцы снова войдут в нашу лодку, я надеюсь», — добавил он.
Источник: Газета.ру