Трамп пригласил Махмуда Аббаса в Белый дом
Президент США Дональд Трамп пригласил президента частично признанной Палестины Махмуда Аббаса посетить с визитом Белый дом, передает Reuters.
«Президент Дональд Трамп пригласил президента Аббаса посетить Белый дом в ближайшее время» — сказал представитель палестинского лидера Набил Абу Рдайнах по итогам телефонного разговора президентов.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с президентом частично признанной Палестины Махмудом Аббасом.
Источник: Газета.ру