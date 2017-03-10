Заговор высших судов перед реформой ОСАГО

Конституционный суд провозгласил: автомобилист, попавший в ДТП, должен получать компенсацию по ОСАГО без учета износа деталей.

Решение было принято 10 марта. По счастливой случайности на ту же тему, правда о каско, высказался Верховный суд. Эксперты уверены: идет массированная информационная бомбардировка перед реформой обязательного страхования.

Предыстория вопроса

Споры об учете износа машины при ремонте по ОСАГО ведутся давно. И тому есть причины.

Например, если в ДТП разбили старый автомобиль, а детали на него поставили новые, владелец получил фактически улучшенный вариант транспортного средства. То есть необоснованно обогатился.

При выплатах по ОСАГО страховая оплачивает ремонт по следующей схеме: работа мастеров СТО + запасные части. Сейчас в России действует «Единая методика расчета», по которой износ не может составлять более 50 процентов. До её внедрения деталь могли состарить и на 100 %.

Еще одним плюсом унификации подсчетов стало то, запчасти, влияющие на безопасность, обязательно должны быть новыми.

Юридическая практика

Юридическая практика по вопросу учета износа деталей машины во время ремонта после ДТП до сих пор напоминала «качели». Здесь существовала разница между решениями в рамках гражданского (между двумя автовладельцами) и арбитражного (когда спорили две компании) судопроизводства.

Результат зависел даже от региона, в котором шло разбирательство. И все же как правило, автомобилисты проигрывали по искам, поданным к виновникам ДТП. А вот компании, ищущие правды у служителей Фемиды, получали компенсации.

Как повлиял на ситуацию Верховный суд России?

В 2014 году произошло объединение Верховного и Высшего арбитражного судов России. И стало совсем смешно. Когда люди доходили до высшей инстанции, решение зависело от того, где раньше работал тот или иной судья.

То есть арбитражный вставал на сторону потерпевшего, а его коллега – виновника и отказывал в выплатах.

Летом 2016 года Верховный суд России снова рассмотрел вопрос об износе. Если коротко, вердикт был следующим: и в ситуации с взысканием по страховой, и, если ущерб взыскивается с виновника ДТП, износ должен учитываться. Обязательно по единой методике.

Что хотели истцы от КС?

Заявители – четверо жителей Краснодарского края, попавших в аварии в период с 2014 по 2016 год. Виновниками были признаны другие автомобилисты, но людям пришлось доплачивать за ремонт самостоятельно. Несмотря на то, что страховые компании выплатили компенсацию полностью и в соответствии с «Единой методикой расчета». Денег страховщиков оказалось попросту недостаточно. Тогда потерпевшие пытались частично взыскать оставшиеся суммы с виновников ДТП. Но суд отказал, учтя позицию Верховного.

Заявители были уверены: такая схема несправедлива. А статьи 1064 (общие основания ответственности за причинение вреда), 1072 (возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность), 1079 (ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих) Гражданского кодекса не соответствуют Конституции.

Что решил КС и причем здесь реформа ОСАГО, читайте на «Водителе Петербурга».