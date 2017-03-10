Заговор высших судов перед реформой ОСАГО

Еще
22:02 10.03.2017
Пришлите свою новость!
21:59
Юнкер: Британия однажды вернется в ЕС
21:54
Девушка вышла из комы через 7 лет
21:40
Русский музей продлевает часы работы выставки Айвазовского
21:30
Трамп пригласил Махмуда Аббаса в Белый дом
21:24
Порошенко хочет встретиться с Трампом раньше Путина
21:17
На месте детского сада на Светлановском построят жилой дом
21:10
Путин обсудил с Совбезом переговоры с Эрдоганом
21:01
Судмедэксперт Нью-Йорка отказался обнародовать причину смерти дипломата Чуркина
19:58
Трамп решил спросить у Меркель, как ему общаться с Путиным
19:57
Эрдоган ожидает от России введения безвизового режима с Турцией
19:56
Путин снимет запрет на наем турецких рабочих
19:41
Медведев призвал сделать курорты Северного Кавказа «френдли фор рашен»
19:38
Атаковавший людей с топором на вокзале Дюссельдорфа оказался выходцем из Косово
19:28
Папа Римский допустил привлечение пожилых женатых мужчин для службы в церкви
19:26
Вице-президент «Роснефти», которого связывали с арестом Улюкаева, покинул компанию
19:15
В Колпино водитель легковушки въехал в ограждение и оказался в больнице
19:09
У железнодорожной станции Старый Петергоф сбили человека
19:01
СКР возобновил расследование о нападении на журналистов в Ингушетии
18:54
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 марта
18:47
Муниципалов Петербурга призвали обеспечить явку на президентских выборах
18:40
Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России
18:37
СМИ сообщили о нападении с мачете в Дюссельдорфе
18:33
Блогер сообщил о полном запрете на въезд россиян в Американское Самоа
18:30
В Костроме осквернили звезду Вечного огня
18:21
Участок трассы "Украина" стал платным почти на 100 лет
18:13
Бывшие детдомовцы в Петербурге оказались на улице из-за агента по недвижимости
18:05
Погибшие при катастрофе вертолета в Стамбуле - петербургские бизнесмены
17:52
Макаров попросил Полтавченко назначить своего соратника на пост замглавы Петроградского района
17:44
Легковушка влетела в столб на Приморском шоссе
17:34
В Минске разрешили проведение «Марша нетунеядцев»
17:27
Призывавший «меньше питаться» единоросс решил продать свои ружья из-за банкротства
17:26
Итоги недели: Навальный плюс Медведев - новый русский сериал
17:20
Ученые назвали оптимальное время для загара зимой и летом
17:13
В Швеции по делу о «панамском архиве» арестовали россиянина
17:02
Уличные волнения в Сеуле пошли на спад
16:56
BBC запускает экстремальное реалити-шоу о выживании в Сибири
16:51
Комитет по строительству отсудил у ВТБ банковскую гарантию на 56 млн рублей
16:37
Губернатор Ленобласти запретил выполнять указания Медведева
16:28
Псковские таможенники нашли четыре Porsche в английском порошке
16:23
Эксперты: Весеннее повышение цен на петербургские новостройки не будет тотальным
16:18
Сов, изъятых у бизнесменов возле Исаакия, выпустят на волю в «Час Земли»
16:10
Cъемки фильма станут причиной закрытия улицы в центре Петербурга
16:08
"ДП": К вам приехал ревизор. Кто "кошмарит" петербургский бизнес
16:04
Медведев забанил Навального в инстаграме
15:59
Шесть пассажиров маршрутки получили раны в ДТП в Петербурге
15:52
Взятый в прокат по поддельным документам автомобиль «довез» петербуржца до колонии
15:49
Генпрокуратура проверит закрывшийся патриотический сайт Росмолодежи
15:34
Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро восстановлено
15:33
HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента
15:26
Минтруд предложил запретить министрам повышать зарплаты глав госкомпаний
15:21
К бывшему директору московской школы № 57 пришли с обыском
15:17
В Кремле идут переговоры Путина и Эрдогана
15:11
Клуб из ДНР может сыграть в чемпионате России по американскому футболу
15:10
В ходе протестного митинга в Сеуле погибло два человека
15:08
"ДП": Антимонопольщики готовят 20 новых дел о ремонте "Авроры" на Кронштадтском морском заводе
15:04
Поезда по фиолетовой ветке идут только до «Старой деревни»
15:02
Списанные в библиотеках книги будут раздавать людям
14:56
В Петербурге преступники «наработали» на 5 миллионов, угнав две машины
14:52
«Зенит» потребует компенсацию с болельщика, чья пятая точка обошлась клубу в 200 тысяч
14:45
В ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви
14:38
В МВД Германии рассказали о сокращении потока мигрантов в три раза
14:32
«Лахта центр» в поисках креатива
14:31
Мастера фотографии проведут цикл бесплатных лекций в РНБ
14:21
Оголенная пятая точка болельщика на матче с ЦСКА обошлась «Зениту» в 200 тысяч рублей
14:20
"Газпром" подал к Молдавии иск на $800 млн
14:13
Миллиардер Усманов награжден высшим орденом Италии
14:06
Генконсульство России пока не получало данных о гибели россиян в Стамбуле
14:00
У берегов Ливии задержано российское судно
13:50
В центре Хельсинки вывесили огромный баннер "Беженцы, добро пожаловать"
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
10.03.2017 20:23
7 Комментариев

Заговор высших судов перед реформой ОСАГО

Конституционный суд провозгласил: автомобилист, попавший в ДТП, должен получать компенсацию по ОСАГО без учета износа деталей.
Заговор высших судов перед реформой ОСАГО
Игорь Акимов/Интерпресс

Решение было принято 10 марта. По счастливой случайности на ту же тему, правда о каско, высказался Верховный суд. Эксперты уверены: идет массированная информационная бомбардировка перед реформой обязательного страхования.

Предыстория вопроса

Споры об учете износа машины при ремонте по ОСАГО ведутся давно. И тому есть причины.

Например, если в ДТП разбили старый автомобиль, а детали на него поставили новые, владелец получил фактически улучшенный вариант транспортного средства. То есть необоснованно обогатился.

При выплатах по ОСАГО страховая оплачивает ремонт по следующей схеме: работа мастеров СТО + запасные части. Сейчас в России действует «Единая методика расчета», по которой износ не может составлять более 50 процентов. До её внедрения деталь могли состарить и на 100 %.

Еще одним плюсом унификации подсчетов стало то, запчасти, влияющие на безопасность, обязательно должны быть новыми.

Юридическая практика

Юридическая практика по вопросу учета износа деталей машины во время ремонта после ДТП до сих пор напоминала «качели». Здесь существовала разница между решениями в рамках гражданского (между двумя автовладельцами) и арбитражного (когда спорили две компании) судопроизводства.

Результат зависел даже от региона, в котором шло разбирательство. И все же как правило, автомобилисты проигрывали по искам, поданным к виновникам ДТП. А вот компании, ищущие правды у служителей Фемиды, получали компенсации.

Как повлиял на ситуацию Верховный суд России?

В 2014 году произошло объединение Верховного и Высшего арбитражного судов России. И стало совсем смешно. Когда люди доходили до высшей инстанции, решение зависело от того, где раньше работал тот или иной судья.

То есть арбитражный вставал на сторону потерпевшего, а его коллега – виновника и отказывал в выплатах.

Летом 2016 года Верховный суд России снова рассмотрел вопрос об износе. Если коротко, вердикт был следующим: и в ситуации с взысканием по страховой, и, если ущерб взыскивается с виновника ДТП, износ должен учитываться. Обязательно по единой методике.

Что хотели истцы от КС?

Заявители – четверо жителей Краснодарского края, попавших в аварии в период с 2014 по 2016 год. Виновниками были признаны другие автомобилисты, но людям пришлось доплачивать за ремонт самостоятельно. Несмотря на то, что страховые компании выплатили компенсацию полностью и в соответствии с «Единой методикой расчета». Денег страховщиков оказалось попросту недостаточно. Тогда потерпевшие пытались частично взыскать оставшиеся суммы с виновников ДТП. Но суд отказал, учтя позицию Верховного.

Заявители были уверены: такая схема несправедлива. А статьи 1064 (общие основания ответственности за причинение вреда), 1072 (возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность), 1079 (ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих) Гражданского кодекса не соответствуют Конституции.

Что решил КС и причем здесь реформа ОСАГО, читайте на «Водителе Петербурга».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (7)
MAINKOT
10 марта 2017 г. 22:00
Если после ДТП на битую машину поставят новые детали, то тот, кому разбили машину нахаляву обогатился? Я не верю, что те, кто такое говорят так считают. Они просто врут с целью недоплаты денег.
KAC
10 марта 2017 г. 21:59
Отмените ОСАГО, раз оно такое невыгодное СК. А с виновником ДТП предоставьте мне возможность посудиться моим юристам.
atf
10 марта 2017 г. 21:53
ОСАГО теперь никак не защищает своего владельца. После череды бесконечных реформ итог такой — гони бабки за полис с перспективой получить судебный иск от кого угодно — своей СК, чужой СК, от частных лиц. Когда отмените? Система себя изжила. За 14 лет так и не смогли сделать ее нормальной.
Chernousov
10 марта 2017 г. 21:41
В Чечне по причине нераспространения на той территории закона РФ об ОСАГО, после ДТП просто отдают ключи от разбитого автомобиля виновнику ДТП с очень убедительной просьбой прибыть на это место через два-три дня на исправном и восстановленном автомобиле, каким он был до ДТП.
Jorgen
10 марта 2017 г. 21:34
А может вообще перестать кормить это сборище дармоедов, мнящих себя "судьями"?
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Участок трассы "Украина" стал платным почти на 100 лет
Псковские таможенники нашли четыре Porsche в английском порошке
Взятый в прокат по поддельным документам автомобиль «довез» петербуржца до колонии
Женева: девичий эскорт поблек на фоне машин
Стритрейсерша Багдасарян не знала, как получать больничный, и поэтому его подделала
КС повысил компенсации за ремонт пострадавших в ДТП машин
ВЦИОМ: Каждый второй россиянин винит систему во взятках ГИБДД
Очевидец: В Колпино улица «уходит под землю»
Жадный похититель медведя из BMW X5 найден в Петербурге
Чиновникам из Петербурга потребовалось 10 лет, чтобы заявить об угоне эвакуатора
Заговор высших судов перед реформой ОСАГО
Вожделенный Solaris
Петербург укладывают на каршеринг
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Союз для борьбы за реальный километраж
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Навальный плюс Медведев - новый русский сериал

Женева: девичий эскорт поблек на фоне машин

В центре Хельсинки вывесили огромный баннер "Беженцы, добро пожаловать"

Очевидец: В Колпино улица «уходит под землю»

Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"

На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.