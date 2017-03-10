Трамп решил спросить у Меркель, как ему общаться с Путиным

Президент США Дональд Трамп попросит канцлера Германии Ангелу Меркель поделиться своим мнением о том, как США могут помочь разрешить конфликт на востоке Украины, во время их встречи на следующей неделе, передает Reuters.

Об этом журналистам рассказали высокопоставленные сотрудники в администрации американского лидера.

По их словам, Трамп также желает услышать от Меркель ее мнение по поводу того, как взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным.

Брифинг трех высокопоставленных сотрудников Белого дома по поводу предстоящего визита Меркель в США прошел в Вашингтоне.

На 14 марта запланирован официальный визит канцлера ФРГ в Вашингтон. В рамках него планируется встреча Трампа и Меркель.