«И не дышать над Вашим чудом, Монферран»
Комментируя передачу памятника Русской православной церкви, директор Исаакия Николай Буров говорил, что работы лишатся 160 сотрудников. Речь не только о смотрителях, гидах и кассирах. С большинством неупомянутых Буровым посетитель музея никогда не встретится, но именно они – невидимые стражи Исаакиевского собора, который начал разрушаться еще до того, как его достроили. Реставрация здесь — перманентное состояние, непрекращающаяся ни на минуту битва. Именно эти люди — на передовой, несут повседневную вахту и зовут подкрепление, когда враги — климат и время — переходят в наступление.
За последние 20 лет под Исаакием поменяли кабель, отреставрировали фасады, залатали кровлю, установили теплоцентр вместо калориферов 1950-х годов и главный распределительный щит. Все это проходило на глазах и при участии Людмилы Смольниковой, которая работает здесь с 1996 года. Сначала – помощником директора, легендарного Георгия Бутикова, затем стала заниматься закупками и ремонтом. Когда после реставрации открылись входящие в музейный комплекс Спас-на-Крови и Сампсониевский собор, возникла необходимость в создании общей службы эксплуатации.
«Когда я пришла работать, над «Страшным судом» (Роспись свода центрального нефа, работа Ф. Бруни, – прим. ред.) были протечки, на полу стояли ведра. Мы провели модернизацию. Сейчас уже никаких ведер и протечек, снизилось потребление электроэнергии, в музее стало теплее, влажностный режим регулируется – везде стоят датчики», – рассказывает глава отдела эксплуатации Исаакиевского собора Людмила Смольникова.
Инженер Алексей Иванов следит за работой лифта, который был установлен для инвалидов в 2012 году. Работавшей по спецзаказу итальянской фирме было поручено уделить особое внимание уровню вибрации, оказывающей действие на стены собора. «Понимаете, есть «Жигули», а есть спортивная машина, обе, конечно, могут ездить, но разница есть и она существенная, и эксплуатация тоже разная», – объясняет тонкости своей работы Алексей Иванов.
Исаакий и мрамор
Юрий Ульманов – инженер по эксплуатации и содержанию мраморных напольных покрытий. До 2003 года выполненные из серого выборгского мрамора полы Исаакиевского собора мыли вручную шесть человек. «Сейчас мы используем специальную технологию и механизированную уборку – говорит Ульманов. – В 2003 году по согласованию с КГИОПом стали применять защитный полимер».
Концентрация полимера регламентируется комитетом по охране памятников. Специальная жидкость наносится вручную, она создает защитную пленку, не позволяя грязи проникать в поры мрамора, но и не закупоривая их. Бонусом идет придание дополнительного блеска. На без малого четыре тысячи квадратных метров пола уходит до 200 пятилитровых канистр полимера — это примерно 400 тысяч рублей. Такой защиты хватает на год. Когда под воздействием ежедневной уборки поломоечной машиной пленка стирается, полимер «подвосковывают».
Полную версию документального фильма "День в музее" смотрите на официальном сайте музея-памятника «Исаакиевский собор»
Защитной пленкой покрыт и мрамор на стенах — а это около 45 метров в высоту. Как говорят в отделе эксплуатации, методика ухода не зависит от места рождения камня. В отличии от напольного настенное покрытие моют не каждый день — приходится либо использовать оказию и проситься на реставрационные леса, либо по средам, в музейный день, устанавливать вышки.
«Мрамор по своим характеристикам близок к сахару, поэтому с ним нужно крайне осторожно относиться, мыть его можно только теплой водой с раствором мыла и нежной кисточкой, – делится опытом хранитель Исаакиевского собора Сергей Окунев. – Особенно часто этого не делают — любое вмешательство вредно».
Исаакий и «дезертиры»
Позолота, живопись, мозаика — это уже зона ответственности отдела реставрации. Особой заботы требуют картины, их, между прочим, тоже «моют» – в рамках реставрационных работ обрабатывают мыльной пеной. «Самое главное – это соблюдать температурно-влажностный режим: примерно 18-20 градусов и влажность 55 процентов. Живописи нужна постоянная реставрация. У музея есть свой план работ, в рамках которых закрывается часть собора, план зависит от финансовых и других показателей, ведь только одни леса стоят 1,5 млн рублей», – объясняет художник-реставратор Юрий Смольянский.
В 2011 года Смольянский работал над восстановлением росписи центрального купола Исаакия. Тогда возникла угроза обрушения: штукатурный слой отделился от кирпичного свода на несколько сантиметров, пришлось заливать в образовавшиеся пустоты известковый раствор.
В перерывах между реставрациями сотрудники музея «играют в горничных»: с самых хрупких предметов пыль снимают кистями из птичьих перьев, для менее нежных деталей интерьера используют обычные пипидастры — китайские синтетические метёлки.
Для золоченых бронзовых скульптур, витража главного алтаря и облицованных малахитом и лазуритом колонн иконостаса «банный день» случается раз в несколько лет. «В некоторых случаях используют раствор с обычным детским мылом, оно наименее щелочное. А вот лазурит вообще водой мыть нельзя, он ее впитывает, спиртом и керосином тоже нельзя, можно только ацетоном», – рассказывает хранитель музея Сергей Окунев.
Ежедневно под его надзором порядка 70 экспонатов, каждый из которых раз в три месяца проходит паспортизацию: на специальном бланке Сергей Окунев отмечает, что изменилось с момента предыдущего осмотра. Именно таким образом была обнаружена «недостача» двух кусочков лазурита на одной из колонн. Несколько недель ушло у КГИОП и Академии художеств на то, чтобы составить план спасения, и в ближайшие дни «дезертировавший» лазурит вернут на место.
Исаакий и власть канцелярии
Экспонаты, хранящиеся в фондах, тоже не лежат просто так. С определенной периодичностью отдел эксплуатации достает, например, картины, выносит в зал, раскручивает. «Приезжает специальная фирма, которая с КГИОПом работает, они переупаковывают полотна, смотрят, чтобы режим хранения был выполнен. Те картины, что в экспозиции, тоже требуют постоянного наблюдения. Кроме того, вы, наверное, видели, что часть фресок заклеена, они требуют реставрации», – рассказывают музейщики.
За 25 лет работы хранитель Окунев уже привык к тому, что каждое действие предваряется длительными согласованиями. «Вот увидели мы, что с фигуры на колоннаде откололся кусочек, мы фиксируем, пишем письмо в дирекцию, затем собирается комиссия, которая решает, какую стратегию выбрать, чтобы начать работы, затем все проходит согласования в КГИОП», – описывает он процедуру.
В советской трагикомедии «Служебный роман» есть эпизод, где завхоз в исполнении Георгия Буркова проводит инвентаризацию в актовом зале, и сотрудница обращает внимание на надпись на обороте сиденья стула.
– Слово неприличное написано.
– Стереть!
На одном из фонарей исаакиевской колоннады есть надпись «Здесь был Вася из * губернии». Но поступить как рязановские герои сотрудники музея не могут. Во-первых, потому что нужен специальный реактив. Во-вторых, необходимо согласование. А в-третьих, умник Вася из губернии оставил о себе память еще в 1907 году, и теперь это тоже, вроде как, история.
Кстати, фигуры с колоннады за последние десять лет несколько раз снимали и отправляли на реконструкцию. Из-за одной, пятиметровой, пришлось спускать троллейбусные провода.
Исаакий и голуби
Несмотря на созданный человечеством позитивный имидж, в глубине души каждый музейный сотрудник голубя недолюбливает. Отмываться от помета еще полбеды, эти птицы любят ковыряться в микроскопических трещинах здания, таким образом увеличивая размер этих трещин.
У Исаакиевского собора на этот случай есть своя охрана: стая из пятнадцати дружественно настроенных ворон живет в Александровском саду и каждый день прилетает к наследию Монферрана – гонять голубей в награду за сыр. Сергей Окунев утверждает, что вороны ручные и каждую здесь «знают в лицо», а еще они Исаакиевский собор так уважают, что почти не катаются по его куполу.
– Вороны? Катаются?
– Ну да. Они садятся на лапки и съезжают. Это головная боль множества храмов, так как нарушается позолоченная поверхность. В Кремле даже отпугиватель звуковой покупали – не помогает, знакомые позолотчики рассказывали, что после этого Путину подарили соколов, но их вороны заклевали, теперь там живет огромная сова.
Кроме шуточной версии про уважение, есть и более жизнестойкая — про форму купола.
«Он у нас яйцевидный, а не луковичный, – поясняет свою теорию Окунев, – по такому кататься не так удобно, лучше ведь, чтобы сначала крутой спуск был, а затем плавный. Поэтому у нас они и катаются, но редко».
Редкие вороньи покатушки не наносят вреда исаакиевскому куполу, так как он покрыт не сусальным, как кремлевские, золотом, а с применением технологии огневого золочения, суть которой в нанесении сплава золота с ртутью, при последующем нагреве которая выпаривалась, а частицы золота намертво скреплялись с медью. Из-за токсичности метода, унесшего жизни 60 человек, позолота купола получила прозвище «амальгама на крови», пережила серую защиту от войны и теперь не боится вороньих забав.
Исаакий и крыша
Не испытывая особых проблем с позолотой, отдел эксплуатации много сил тратит на сохранение непосредственно кровли. Мягкая и пластичная медь чувствительна к температуре и нагрузкам. «На улице может быть минус 20, а вышедшее солнце за считанные часы способно нагреть кровлю с одной стороны и материал начнет расширяться, тогда как с теневой стороны все останется по-прежнему. Это чревато разрушениями. Кроме того, зимой еще дополнительной нагрузкой является снег», – рассказывает инженер по эксплуатации и ремонту кровли Даниил Шахворостов. Вместе с группой альпинистов он ежедневно мониторит состояние крыши и проводит текущие ремонтные работы, зимой руководит бригадой кровельщиков, убирающих снег.
«Нельзя просто взять лопату и сбрасывать снег. У нас лицензированная техника, тракторы с резиновыми гусеницами, которые не оказывают воздействия на кровлю. Мы разрабатываем схему уборки, согласовываем ее с Ростехнадзором, проводим ежегодную проверку знаний альпинистов, обучаем их, следим за прохождением медосмотров», – говорит Шахворостов.
На зиму водосточные трубы закупоривают — чтобы не разорвало. А с приходом весны приступают к мытью портиков. Для этого у подрядной организации есть специальная, наподобие пожарной, машина со стрелой. С помощью нее же, кстати, проводят осмотр горельефов, апостолов и ангелов. Умываются они из шланга – скроенные из плотных бронзы и латуни наружные скульптуры способны выдерживать давление от одной до пяти атмосфер. Фасады моют редко: после того, как в 1995 году их, взобравшись на леса, отполировали, необходимость в этом отпала – на полировку грязь почти не садится.
Исаакий и Церковь
Церковные службы в Исаакиевском соборе возобновлены с 1990 года, и сегодня приделом благоверного Александра Невского распоряжается Санкт-Петербургская епархия. Отдел эксплуатации музея помогает: закупают специальные, без копоти, свечи, расставляют вешалки, при необходимости открывают-закрывают ворота, раз в год проходятся по полу южного придела парогенератором – чтобы очистить мрамор от воска.
«У Церкви свои нюансы: что-то можно трогать, что-то – нельзя, одну икону можно с благословения, другую – нет. В нашей работе нет этих тонкостей, есть только прагматика, любовь к городу и гордость, что заботишься о единственном своего рода памятнике в мире», – говорят в отделе эксплуатации.
Свою историю государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» ведет с 1928 года, и после вхождения в 2004 году в состав концертно-выставочного зала «Смольный собор» стал называться музеем четырех соборов. Этот titulus до сих пор украшает шапку официального сайта ГМП. В 2016 году Смольный собор был передан в ведение РПЦ, в феврале 2017-го представители Русской православной церкви получили ключи от Сампсониевского собора. Как говорят в отделе эксплуатации, за помощью и советами, как содержать эти храмы, к ним никто не обращался.
Ксения Клочкова,
Юлия Никитина,
«Фонтанка.ру»
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Справка:
Тема передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ за последние два года возникает третий раз. 10 января 2017 года губернатор Полтавченко заявил, что «вопрос решен». Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее, и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем. Обе группы периодически проводят свои акции, выводя на улицы тысячи людей. Сторонники Исаакия-музея трижды подавали в суд, однако в рассмотрении иска им было оказано.