Путин снимет запрет на наем турецких рабочих

Президент России Владимир Путин пообещал, что в ближайшее время будет снять запрет на наем рабочих из Турции, передает ТАСС.

«Этот запрет будет снят, это произойдет в самое ближайшее время», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции.

Российский президент добавил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поднимал этот вопрос на переговорах. Путин подчеркнул, что запрет носит «чисто технический» характер и будет решен оперативно.