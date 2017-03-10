Атаковавший людей с топором на вокзале Дюссельдорфа оказался выходцем из Косово
Задержанный полицией после нападения на людей с топором на железнодорожном вокзале Дюссельдорфа оказался выходцем из Косово, сообщает 10 марта Associated Press.
По сообщениям немецкой полиции, 36-летний мужчина прибыл в Германию из Косово в 2009 году.
Отмечается, что в ходе нападения девять человек получили ранения, в данный момент они находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что после нападения на железнодорожном вокзале немецкого Дюссельдорфа пять человек получили ранения.
Источник: "Газета.ру"