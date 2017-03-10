Папа Римский допустил привлечение пожилых женатых мужчин для службы в церкви

Папа Римский Франциск I заявил, что католическая церковь может рассмотреть кандидатуры женатых мужчин для службы в отдаленных районах, которые сталкиваются с нехваткой священников, пишет The Guardian.

По мнению понтифика, в дополнение к священникам, которые принимают обет безбрачия, женатые мужчины преклонного возраста с длинной историей приверженности церкви также могут быть рассмотрены в качестве священнослужителей.

«Мы должны решить, какие задачи они могут взять на себя, например, в отдаленных населенных пунктах», — заявил Франциск в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit.