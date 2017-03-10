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20:23 10.03.2017
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10.03.2017 19:26

Вице-президент «Роснефти», которого связывали с арестом Улюкаева, покинул компанию

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил, что вице-президент компании по безопасности Олег Феоктистов ее покинул, передает ТАСС.

«Да, это правильная информация, он вернулся на службу», — сказал Сечин.

Он добавил, что Феоктистов вернулся на военную службу.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на источники в нефтяной компании и ФСБ сообщила, что Феоктистов был уволен из «Роснефти» и из спецслужбы. Комментируя эту информацию, источник РБК, близкий к руководству ФСБ, заявил, что увольнение Феоктистова связано с делом Улюкаева. «Перестарались с министром», — пояснил он. При этом представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК назвал информацию об увольнении Феоктистова «бредом».

Источник: "Газета.ру"


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06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
03.03.2017 10:30
МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей
В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
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