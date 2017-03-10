Вице-президент «Роснефти», которого связывали с арестом Улюкаева, покинул компанию

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил, что вице-президент компании по безопасности Олег Феоктистов ее покинул, передает ТАСС.

«Да, это правильная информация, он вернулся на службу», — сказал Сечин.

Он добавил, что Феоктистов вернулся на военную службу.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на источники в нефтяной компании и ФСБ сообщила, что Феоктистов был уволен из «Роснефти» и из спецслужбы. Комментируя эту информацию, источник РБК, близкий к руководству ФСБ, заявил, что увольнение Феоктистова связано с делом Улюкаева. «Перестарались с министром», — пояснил он. При этом представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с РБК назвал информацию об увольнении Феоктистова «бредом».