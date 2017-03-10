На Васильевском острове заканчивается перемирие

Борьба за управление домами на Васильевском острове выходит на новый виток. «Наследник» ЖКС № 2 снова намерен получить дома «Мира» и «Возрождения».

Непрочная и полная скандалов монополия управляющих компаний «Мир» и «Возрождение» в восточной части Васильевского острова дает трещину. «Мир» потерял 8 домов, а УК Жилкомсервис «Василеостровец», спустя два года после банкротства районного ЖКС № 2, получила первое здание в управление, хотя пока только на бумаге. Компания начинает новый поход за многоквартирными домами, конкуренты и чиновники к этому не готовы.

В реестре Горжилинспекции за УК «Василеостровец» значится пока только дом № 23 по Среднему проспекту, его внесли в список 13 февраля 2017 года. Это результат общего собрания собственников, которое прошло в начале декабря. Согласно протоколу, в голосовании приняли участие более 80% жильцов, подавляющее большинство поставили подписи за УК «Василеостровец».

Впрочем, реестр ГЖИ сам по себе не обеспечивает чистоту подъезда или нормальную температуру в батареях. Как рассказали «Фонтанке» жильцы дома, никакой документации «Мир», в ведении которого ранее находилось здание, новой компании не передал. По закону, на это отводится месяц с момента обновления данных инспекции, этот срок истекает 13 марта. В самом «Василеостровце» это подтвердили, уточнив, что копии части документов у них есть еще с 2015 года, когда компания появилась на руинах обанкротившегося ЖКС №2 Василеостровского района. Пока никаких взаимоотношений с «Водоканалом», ТГК-1 или ВКЦП у компании нет.

Для того, что выйти из-под управления УК «Мир» жильцам пришлось провести немало времени в суде, доказывая, что дом незаконно передали организации в 2015 году. «Фонтанка» подробно рассказывала о коммунальном кризисе, с которым тогда столкнулся район. Администрация решила подыскать новых управляющих для ЖКС № 2, который тогда находился под процедурой наблюдения. 600 зданий распределили между малоизвестными компаниями «Мир» и «Возрождение», которые тогда обслуживали 9 адресов на двоих. Бывший временный управляющий жилкомсервиса Андрей Коробов создал УК «Василеостровец», намереваясь сохранить под своим контролем восточную часть острова. После этого конкуренты, словно в карточной игре «верю-не верю», начали выкладывать на стол протоколы собраний, согласно которым собственник якобы голосовал за них. «Мир» набрал стопку из 288 протоколов, «Возрождение» – из 344, «Василеостровец» предъявил бумаги на 124 дома. Долго такая неопределенность продолжаться не могла. Коробов был арестован по делу о «злоупотреблении полномочиями» в связи с контрактами жилкомсервиса еще от 2014 года, а вскоре после этого передал свою долю в УК новым собственникам. Правда, совладельцами до сих пор числятся его родственница Юлия Лаврененкова, а также Ольга Беляева, супруга второго фигуранта дела, по которому Коробов был арестован.

Годом позже по Васильевскому острову прокатилась серия обысков. На этот раз мишенью оказалось руководство «Мира» и «Возрождения», а также администрация района. Были возбуждены дела по жалобам собственников о подделке протоколов собраний.

Параллельно переданный новым хозяевам «Василеостровец» судился с Горжилинспекцией: по мнению компании, ведомство незаконно отказалось вносить в реестр данные по 200 домам, которые выбрали эту управляющую организацию. Суд в удовлетворении иска отказал, апелляция и кассация успеха тоже не принесли, несмотря на интересные связи «Василеостровца». «Фонтанка» рассказывала, что в совете директоров обнаружились люди, связанные родственным узами с экс-зампредом банка «Санкт-Петербург» Ириной Малышевой. Кроме того, к делу Коробова, как и к обыскам у администрации, имела непосредственное отношение глава экономического отдела Главного следственного управления полицейского Главка Наталья Морозова, впоследствии уволенная.

А вот рассмотрение протоколов, согласно которым были выбраны «Возрождение» и «Мир», к некоторым результатам привело. Уже летом 2016 года 8 домов сумели доказать, что протоколы «Мира» никакого отношения к действительности не имеют.

Адреса «освобожденных» зданий: 3-я линия В.О. д.42, литера А, Кадетская линия, д. 27/5, литера А, 6-я линия В.О., д.41, литера А, 6-я линия В.О., д.39, литера А, 15-я линия В.О. д.70, литера А,

2-я линия В.О., д.15/7, литера А, 21-я линия В.О. д.16, корп.5, литера А и Средний пр. В.О., д.23, литера А.

Выждав срок, за который собственники в теории могли самостоятельно определить способ управления, районная администрация под новый год выставила дома на торги.

Пресловутый 23-й дом по Среднему проспекту из этого перечня вычеркнули, благо жильцы успели сами выбрать себе УК. На управление остальными зданиями подали заявки несколько участников: все те же «Мир» и «Возрождение», «Балтийская УК», «УК Наследие» и ЖКС «Северо-Запад». Общий годовой размер платы за содержание и ремонт 7 домов, согласно извещению, составляет почти 7,5 млн рублей. «В соответствии с протоколом рассмотрения заявок конкурс признан не состоявшимся, – сообщают в пресс-службе администрации. – Принято решение о заключении договора с единственным участником ООО «ЖКС Северо-Запад» на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в конкурсной документации». Действительно до торгов допустили лишь ЖКС «Северо-Запад». Остальным по различным поводам отказали: первые трое накопили слишком большую кредиторскую задолженность, а в случае с «Наследием», по мнению комиссии, оказались не подтверждены полномочия руководителя. В настоящее время Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу торги приостановлены до рассмотрения жалобы «Наследия».

ЖКС «Северо-Запад» организован в 2014 году, в управлении у него 45 домов, в Василеостровском районе ни одного. Единственным владельцем является Николай Беженарь, бывший гендиректор ЖКС № 2 Центрального района и нынешний совладелец «Хозяйственно-эксплуатационного управления Адмиралтейского района».

Замглавы районной администрации Александр Маслов эту «монопольную» отсрочку назвал стандартной процедурой. В свою очередь руководство «Василеостровца», который заявку не подавал, убеждено: торги в любом случае будут признаны ничтожными, так как жильцов не проинформировали должным образом. После этого «Василеостровец» рассчитывает на проведение собраний по названным адресам с благоприятным для себя результатом. Однако еще до этого должны пройти собрания в 11-ти других зданиях, которые находятся в управлении «Мира» и «Возрождения». Назвать полный список в «Василеостровце» не смогли, однако, по информации «Фонтанки», речь идет, в частности, о домах № 7 и 9 по 18 линии, № 20 и 30 по 13 линии, № 15 и 45 по 2 линии, № 41 по 6 линии и № 62 по Большому проспекту. Голосования начнутся с 18 марта.

Впрочем, есть основания предполагать, что одного голосования будет мало. Об этом говорит опыт дома с адресом 3-я линия, 42, литера А. Он был в числе тех, что сумели доказать нелигитимность триумфальных для «Мира» протоколов, но ГЖИ не вычеркнула здание из реестра. Осенью в доме было проведено собрание собственников, которое, согласно протоколу, сделало выбор в пользу «Василеостровца», с компанией даже подписали договоры. Однако сменить управление (по примеру Среднего, 23) жильцам не удалось.

Одна из собственниц подала иск к инициатору собрания в связи с тем, что ее, якобы, не уведомили должным образом о собрании. Именно это оказалось поводом, чтобы ГЖИ не вносил изменения в реестр. «Мы проводим проверку на отсутствие судебных споров по вопросу определения лица, правомочного осуществлять управление многоквартирным домом, сведения о котором указаны в заявлении, – рассказали «Фонтанке» в отделе лицензирования инспекции. – У нас есть адрес, у нас есть информация о том, что решение собственников оспаривается в суде, так что оснований для внесения сведений в реестр нет».

ГЖИ не смущает, что сама компания не является участником спора, а тяжба идет между физлицами. В ведомстве также не смогли дать оперативный ответ на вопрос: можно ли аналогичным образом за счет одного заявления заблокировать смену УК в любом доме. Бросается в глаза совпадение: недовольным собственником оказался близкий родственник главы отдела кадров администрации Василеостровского района. В итоге дом остается под управлением «Мира», несмотря на решение суда и договоры с новой УК. «Мир» получает платежи, хотя его — и это уже признано — никто не выбирал. В список лотов на торгах дом также не попал — туда включили здание с тем же адресом, но литерой Б. «Администрацией готовится пакет документов для обращения в суд с исковым заявлением об обжаловании решений, принятых общим собранием собственников помещений в данном доме, так как решения приняты с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, – говорят районные чиновники. – Администрация не участвовала в собрании».

Поговорить с руководством УК «Мир» «Фонтанке» не удалось. Собеседник редакции из среды коммунальщиков считает, что районная администрация не настроена менять «Возрождение» и «Мир» на новые компании. «Ряд требований эти организации выполнили, – говорит эксперт. – А главное – они понятны чиновникам. Район не хочет заново искать подход и обеспечивать управляемость новых компаний». Да и далеко не всякий дом может рассчитывать на интерес со стороны других компаний. В частности, жильцы дома № 61 по 4 линии (тоже УК «Мир») собрали уже целую коллекцию отказов: отметились ЖКС № 1 Василеостровского района, УК «ЖКА», «Возрождение», СИБ и «Сити Сервис». Аналогичная ситуация была и у дома № 42 по 3 линии, пока в итоге собственники не вышли на «Василеостровец».

За 2016 год долги «Возрождения» и «Мир» перед главным кредитором — ТГК-1 — выросли более чем вдвое. На 1 января 2017 года «Возрождение» было должно 216 млн рублей, а «Мир» – 166 млн рублей. Однако на 1 марта долг «Мира», по предварительным данным, почти не вырос, а «Возрождение» и вовсе снизило нагрузку до 132 млн рублей. Это произошло за счет договора цессии, что также косвенно говорит о некотором взаимопонимании между энергетиками и управляющими компаниями.

На этой неделе стало известно о том, городское УФАС возбудило дело в отношении Жилкома и вице-губернатора Игоря Бондаренко. По мнению службы, чиновники навязывали компаниям «Мир» и «Возрождение» услуги ВЦКП.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"