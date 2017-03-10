У железнодорожной станции Старый Петергоф сбили человека

У железнодорожной станции в Петергофе в Петербурге вечером 10 марта поезд сбил человека. Из-за ЧП задерживаются электрички.

Как стало известно "Фонтанке", трагедия произошла около 17.40 у станции Старый Петергоф. По предварительной информации, девушка переходила пути и не слышала предупредительного сигнала, который подавал машинист грузового поезда. Произошел наезд, в результате которого девушка получила травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщили в УТ МВД по СЗФО, сейчас на месте работают сотрудники транспортной полиции и следствия. Из-за работы группы приостановлено движение электричек в обе стороны. Как говорят, в обе стороны стоят около 10 поездов.