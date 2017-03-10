СКР возобновил расследование о нападении на журналистов в Ингушетии

Управление Следственного комитета по Ингушетии возобновило расследование по факту нападения на журналистов и правозащитников, произошедшего на границе Чечни и Ингушетии в марте 2016 года. Об этом ​сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте России.

«В связи с тем, что не были установлены лица, совершившие нападение, следователь приостановил расследование, однако руководством управления это решение было отменено, и сейчас расследование продолжается», — говорится в сообщении СПЧ.

Как рассказали представителям совета в управлении СКР, за прошедший год правоохранительные органы опросили более 160 свидетелей и провели многочисленные экспертизы. Кроме того, дело было переквалифицировано на ст. 144 УК России (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и передано в следственное управление.

Нападение произошло 9 марта 2016 года на границе Чечни и Ингушетии. Люди в масках окружили микроавтобус, в котором находились около 20 журналистов и правозащитников, и стали бить стекла. Когда участники пресс-тура покинули салон, нападавшие стали избивать их.

Журналисты планировали собрать материал для нескольких текстов, в частности о деле в отношении граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, обвиняемых в убийствах россиян в Чечне в 1990-х годах, а также о так называемых убийствах чести в республике. Среди пострадавших были сотрудники Комитета по предотвращению пыток Иван Жильцов и Екатерина Ванслова, блогер Михаил Солунин, экс-корреспондент «Коммерсанта» Антон Прусаков, корреспонденты журнала The New Times, интернет-издания «Медиазона», а также репортеры из Швеции ​и Норвегии.