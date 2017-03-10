ЕСПЧ оценил российские методы воспитания

Петербургские воспитатели, за жестокость которых ЕСПЧ взыскал с России 36 тысяч евро, продолжают работать в детсадах, а бывшей заведующей доверили избирательный процесс.

Европейский суд по правам человека вынес решение по иску несовершеннолетнего жителя Петербурга. В 2005 году четырехлетним он подвергался унижениям в детском саду № 42 на улице Стойкости в Кировском районе. ЕСПЧ счел убедительной историю мальчика, вынужденного спать с крысами, и ответственность России за бюджетных работников. Для них инцидент фактически обошелся без последствий.

В 42-й детсад ребенок пошел в 2004 году. Весной 2005-го родители заметили, что поведение сына изменилось. Он не хотел идти в сад. Летом пришел в норму, но в сентябре снова проявил нервозность, боялся темноты и шума. Мальчик ничего не хотел говорить маме, папе и сестрам.

7 ноября 2005 года у ребенка задергались глаза. Он также пожаловался на боли в шее. Выяснилось, что в группу привели девочку с конъюнктивитом, и персонал устроил профилактику. Без предупреждения родителей детям закапали лекарство «альбуцид», содержащее антибиотик.

Разбор ситуации определил круг причастных. Это воспитательницы Надежда Хазунова (в решении ЕСПЧ она указана как Ms K.) и Ирина Пайтян (Ms P.), медсестра Надежда Потапова (Ms Pt) и директор детсада Людмила Фаррахова (director of nursery school).

23 ноября 2005 года Роспотребнадзор уведомил мать ребенка, что директор детсада наказана за нарушение санитарных норм. 29 ноября отдел образования Кировского района сообщил, что директор, воспитатели Хазунова и Пайтян и медсестра Потапова привлечены к дисциплинарной ответственности. В декабре стало известно, что Фаррахова уволена (ушла по собственному желанию).

Мальчику диагностировали глазной гиперкинез (непроизвольное движение мышц), определили среднюю степень тяжести вреда здоровью, перевели в другой сад, и он раскрепостился. В решении ЕСПЧ указано:

«Когда ребенок узнал, что больше не вернется в 42-й сад, он был счастлив и рассказал родителям, что подвергался унижениям со стороны Ms K. и Ms P. В частности, его наказывали за то, что не спал во время тихого часа. Иногда заставляли лежать на раскладушке в туалете. Свет был выключен, и воспитатели говорили, что его съедят крысы. Мальчик был очень напуган, так как однажды видел крысу в туалете. В других случаях его во время тихого часа насильно оставляли в холле босым и в нижнем белье. Ему было очень холодно. Однажды воспитатели заклеили ему рот скотчем. Он начал задыхаться, пытался сорвать скотч, воспитатели связали ему руки за спиной. Некоторые дети также подвергались похожим наказаниям. Им угрожали, что, если они пожалуются родителям, будут еще раз наказаны».

Отдел образования Кировского района провел внутреннее расследование и выяснил, что Хазунова и Пайтян вынуждали детей спать за пределами спальни.

«Этот факт был подтвержден няней и бабушкой одного их детей. Воспитательницы отрицали, но были привлечены к дисциплинарной ответственности», – резюмировал ЕСПЧ.

Чуть позже стало известно, что за принудительную вакцинацию была наказана и медсестра Потапова.

Перед обращением в ЕСПЧ мать ребенка должна была пройти все правоохранительные круги в России. Полиция Петербурга больше десяти раз выносила постановление о прекращении уголовного дела по статье 112 УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», прокуратура и суды отменяли эти решения. Катавасия завершилась в ноябре 2014 года, когда прокуратура не стала оспаривать прекращение расследования.

В рамках расследования были опрошены свидетели. Например, заведующая Фаррахова показала, что «Хазунова и Пайтян были слишком мягкими и добрыми, на детей никогда не кричали, жалоб от родителей на них не поступало».

Свидетель из числа родителей сообщил:

«Со слов сына мне известно только об одном методе наказания детей воспитателями – когда детей за непослушание сажали на стул в группе, и воспитатель говорила, что они наказаны».

Другая свидетельница вспоминала:

«Со слов дочери известно, что во время тихого часа двух мальчиков иногда укладывали спать отдельно от других детей, ближе к туалету, но в пределах группы, за то, что они мешали спать другим детям».

В рамках расследования уголовного дела профессор кафедры социальной психиатрии и клинической психиатрии Института усовершенствования врачей-экспертов Войтенко заключил, что нервно-психическое расстройство находится в прямой причинно-следственной связи с психотравмирующей ситуацией, возникшей в детском саду с октября-ноября 2005 года.

Полиция признала связь между действиями Хазуновой и Пайтян и травмой ребенка, но сочла его показания недостаточными (он мал, не мог в полной мере понимать характер и значение противоправных действий). Няня тоже подтвердила насилие воспитателей над детьми (выводили их в туалет за плохое поведение, выключали в свет, закрывали дверь, пугали крысами и мышами, заставляли обедать стоя в туалете, привязывали веревкой к стулу, заставляли переносить раскладушки для тихого часа, укладывали спать в тихий час в туалете). Но в материалах также были положительные родительские отзывы, и следствие решило:

«Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления».

ЕСПЧ, изучив материалы, принял иск к производству, а Россия коммуницировала его. 7 марта 2017 года вынесено решение:

«Суд установил, что российские власти несут ответственность за жестокое обращение в отношении заявителя со стороны воспитателей детского сада и что расследование его утверждений о жестоком обращении было неэффективным. Принимая во внимание чрезвычайно молодой возраст заявителя и негативные последствия для его здоровья, заявителю присуждена компенсация морального в размере 25 тысяч евро», – указано в решении суда.

Также с России взыскали 3 тысячи евро возмещения материального вреда и 8 тысяч евро судебных издержек.

Интересы ребенка в суде представляла руководитель отдела международно-правовой защиты комитета по предотвращению пыток Ольга Садовская. Она пояснила:

«Многие следственные действия (в Петербурге) были проведены с необоснованными задержками. К примеру, проверка показаний потерпевшего на месте была организована спустя три года после событий. Учитывая, что на момент применения насилия ему было четыре года, само содержание данного следственного действия, проведенного с такой задержкой, вызывает серьезные сомнения».

В отличие от бюджета, история для героинь прошла без видимых последствий. Людмила Фаррахова ушла в 383-ю школу Красносельского района, которую возглавлял ее муж, а теперь она является членом УИК-1148, представляет КПРФ.

Медсестра Надежда Потапова устроилась в детский сад № 22 на Счастливой улице в Кировском районе. Руководство учреждения еще не ознакомлено с решением ЕСПЧ, сообщили «Фонтанке» по телефону. Ничего плохого о Потаповой сказать не могут.

Надежда Хазунова сменила фамилию, сейчас она Арсеньева. Работает на дошкольном отделении школы № 191 Красногвардейского района, ведет платную программу «Акварелька».

Ирину Пайтян приняли в детский сад № 60 того же Кировского района, на проспекте Ветеранов. Судя по официальной справке, высшее образование получила в 2015 году. О себе отзывается так: «Отзывчива, ответственна, общительна, эрудирована».

Председатель комитета образования Петербурга Жанна Воробьева сказала «Фонтанке», что она слышала о решении ЕСПЧ, хотя в детали пока не посвящена, и добавила: «Считаю неправильным, если в сфере образования продолжают работу сотрудники, уличенные в причинении физического и психологического вреда ребенку».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»