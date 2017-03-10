Еще
20:23 10.03.2017
Пришлите свою новость!
19:58
Трамп решил спросить у Меркель, как ему общаться с Путиным
19:57
Эрдоган ожидает от России введения безвизового режима с Турцией
19:56
Путин снимет запрет на наем турецких рабочих
19:41
Медведев призвал сделать курорты Северного Кавказа «френдли фор рашен»
19:38
Атаковавший людей с топором на вокзале Дюссельдорфа оказался выходцем из Косово
19:28
Папа Римский допустил привлечение пожилых женатых мужчин для службы в церкви
19:26
Вице-президент «Роснефти», которого связывали с арестом Улюкаева, покинул компанию
19:15
В Колпино водитель легковушки въехал в ограждение и оказался в больнице
19:09
У железнодорожной станции Старый Петергоф сбили человека
19:01
СКР возобновил расследование о нападении на журналистов в Ингушетии
18:54
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 марта
18:47
Муниципалов Петербурга призвали обеспечить явку на президентских выборах
18:40
Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России
18:37
СМИ сообщили о нападении с мачете в Дюссельдорфе
18:33
Блогер сообщил о полном запрете на въезд россиян в Американское Самоа
18:30
В Костроме осквернили звезду Вечного огня
18:21
Участок трассы "Украина" стал платным почти на 100 лет
18:13
Бывшие детдомовцы в Петербурге оказались на улице из-за агента по недвижимости
18:05
Погибшие при катастрофе вертолета в Стамбуле - петербургские бизнесмены
17:52
Макаров попросил Полтавченко назначить своего соратника на пост замглавы Петроградского района
17:44
Легковушка влетела в столб на Приморском шоссе
17:34
В Минске разрешили проведение «Марша нетунеядцев»
17:27
Призывавший «меньше питаться» единоросс решил продать свои ружья из-за банкротства
17:26
Итоги недели: Навальный плюс Медведев - новый русский сериал
17:20
Ученые назвали оптимальное время для загара зимой и летом
17:13
В Швеции по делу о «панамском архиве» арестовали россиянина
17:02
Уличные волнения в Сеуле пошли на спад
16:56
BBC запускает экстремальное реалити-шоу о выживании в Сибири
16:51
Комитет по строительству отсудил у ВТБ банковскую гарантию на 56 млн рублей
16:37
Губернатор Ленобласти запретил выполнять указания Медведева
16:28
Псковские таможенники нашли четыре Porsche в английском порошке
16:23
Эксперты: Весеннее повышение цен на петербургские новостройки не будет тотальным
16:18
Сов, изъятых у бизнесменов возле Исаакия, выпустят на волю в «Час Земли»
16:10
Cъемки фильма станут причиной закрытия улицы в центре Петербурга
16:08
"ДП": К вам приехал ревизор. Кто "кошмарит" петербургский бизнес
16:04
Медведев забанил Навального в инстаграме
15:59
Шесть пассажиров маршрутки получили раны в ДТП в Петербурге
15:52
Взятый в прокат по поддельным документам автомобиль «довез» петербуржца до колонии
15:49
Генпрокуратура проверит закрывшийся патриотический сайт Росмолодежи
15:34
Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро восстановлено
15:33
HBO выпустит сериал о борьбе Трампа и Клинтон за пост президента
15:26
Минтруд предложил запретить министрам повышать зарплаты глав госкомпаний
15:21
К бывшему директору московской школы № 57 пришли с обыском
15:17
В Кремле идут переговоры Путина и Эрдогана
15:11
Клуб из ДНР может сыграть в чемпионате России по американскому футболу
15:10
В ходе протестного митинга в Сеуле погибло два человека
15:08
"ДП": Антимонопольщики готовят 20 новых дел о ремонте "Авроры" на Кронштадтском морском заводе
15:04
Поезда по фиолетовой ветке идут только до «Старой деревни»
15:02
Списанные в библиотеках книги будут раздавать людям
14:56
В Петербурге преступники «наработали» на 5 миллионов, угнав две машины
14:52
«Зенит» потребует компенсацию с болельщика, чья пятая точка обошлась клубу в 200 тысяч
14:45
В ЛНР назвали организаторов и исполнителей убийства Гиви
14:38
В МВД Германии рассказали о сокращении потока мигрантов в три раза
14:32
«Лахта центр» в поисках креатива
14:31
Мастера фотографии проведут цикл бесплатных лекций в РНБ
14:21
Оголенная пятая точка болельщика на матче с ЦСКА обошлась «Зениту» в 200 тысяч рублей
14:20
"Газпром" подал к Молдавии иск на $800 млн
14:13
Миллиардер Усманов награжден высшим орденом Италии
14:06
Генконсульство России пока не получало данных о гибели россиян в Стамбуле
14:00
У берегов Ливии задержано российское судно
13:50
В центре Хельсинки вывесили огромный баннер "Беженцы, добро пожаловать"
13:44
На фиолетовой ветке метро поезда идут с задержкой
13:40
Смольный начал тестировать новую электронику на общественном транспорте
13:33
Мару Багдасарян приговорили к одному году исправительных работ
13:22
Финляндия собирается сделать тишину национальным брендом
13:22
В Парголово «Гольф» врезался в MAN; водитель в тяжелом состоянии
13:21
Певица Максакова удалена с сайта Мариинского театра
13:15
В Петербурге покажут спектакль, созданный многодетными мамами
13:10
ЗакС хочет снизить порог для стратегических инвесторов и частично раскрыть информацию о них
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
10.03.2017 18:54
0 Комментариев

«Фонтанка» за 60 секунд — 10 марта

Святой Патрик теперь наш. Протодиакон Андрей Кураев объяснил, надо ли беспокоиться змеям.

А певица Мария Максакова больше не наша. С сайта Мариинского театра исчезло ее досье.

Иностранные рабочие, которые строят ЗСД, проходили медосмотры фиктивно. Скандал развивается на фоне разбирательств из-за погибшего на строительстве монтажника.

Вибрацию выкатного поля на стадионе на Крестовском острове победили. Вице-губернатор Игорь Албин сообщает, что строители усилили второстепенные балки вибрировавшей плиты: они наварили еще 300 тонн дополнительных балок.

А вот рублю еще 300 тонн рублей, в случае чего, никто не наварит. Экономисты объяснили, надо ли суетиться на фоне падающих цен на нефть.

Задержанного за незаконный вывод пяти миллиардов гендиректора нескольких петербургских фирм подозревают в легализации еще почти десяти миллионов долларов и около 2 миллионов рублей. А чего добился ты?

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков рассказал, что он видел и трогал на Женевском автосалоне.

А тем временем в Колпино открылся портал в ад. Прямо посреди проезжей части.

Служба безопасности «Зенита» выяснила личность той, скажем так, пятой точки, которая растрясла казну клуба на 200 тысяч рублей штрафа. Порицанием из серии «ну ты и … с ушами!» эксгибиционист, похоже, не отделается.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
10.03.2017 18:20

В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности

10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20

Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»

Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 10 марта
Сов, изъятых у бизнесменов возле Исаакия, выпустят на волю в «Час Земли»
Cъемки фильма станут причиной закрытия улицы в центре Петербурга
Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро восстановлено
Поезда по фиолетовой ветке идут только до «Старой деревни»
«Лахта центр» в поисках креатива
На фиолетовой ветке метро поезда идут с задержкой
Смольный начал тестировать новую электронику на общественном транспорте
Певица Максакова удалена с сайта Мариинского театра
ЗакС хочет снизить порог для стратегических инвесторов и частично раскрыть информацию о них
Турецкому строителю доктор выписал справку
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
«Велогороду» ищут замену
Генплан: все решится летом
«Красный Бор» не нужен Москве, но нужен Финляндии
На намыв заселяться - по воздуху
«Доктор Питер» наградил лучшие клиники Петербурга
Петербург неправильно прикладывает "Подорожник"
Навальный нашел за Кушелевым-Безбородко тень Медведева
Петербург. Ремонт. Дороги
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Навальный плюс Медведев - новый русский сериал

Женева: девичий эскорт поблек на фоне машин

В центре Хельсинки вывесили огромный баннер "Беженцы, добро пожаловать"

Очевидец: В Колпино улица «уходит под землю»

Перед быком с Уолл-стрит установили "бесстрашную девочку"

На "Санкт-Петербург Арене" представили Кубок конфедераций

Новости компаний
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«Уральские авиалинии»
27.02.2017 08:30
«Уральские авиалинии» расскажут как летать со скидкой из Санкт-Петербурга
Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут планировать свои путешествия по стране с минимальными тратами, для этого авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает воспользоваться выгодами программы лояльности «Крылья».
Tele2
22.02.2017 17:30
Tele2 вводит «Другие правила» на фестивале OFF Unlock
В День защитника Отечества при партнерстве с Tele2 пройдет фестиваль OFF Unlock. Помимо выступлений звезд мировой электронной музыки, на мероприятии будут представлены световые инсталляции, состоится выставка раритетных синтезаторов, неоновых арт-объектов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.