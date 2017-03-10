«Фонтанка» за 60 секунд — 10 марта

Святой Патрик теперь наш. Протодиакон Андрей Кураев объяснил, надо ли беспокоиться змеям.

А певица Мария Максакова больше не наша. С сайта Мариинского театра исчезло ее досье.

Иностранные рабочие, которые строят ЗСД, проходили медосмотры фиктивно. Скандал развивается на фоне разбирательств из-за погибшего на строительстве монтажника.

Вибрацию выкатного поля на стадионе на Крестовском острове победили. Вице-губернатор Игорь Албин сообщает, что строители усилили второстепенные балки вибрировавшей плиты: они наварили еще 300 тонн дополнительных балок.

А вот рублю еще 300 тонн рублей, в случае чего, никто не наварит. Экономисты объяснили, надо ли суетиться на фоне падающих цен на нефть.

Задержанного за незаконный вывод пяти миллиардов гендиректора нескольких петербургских фирм подозревают в легализации еще почти десяти миллионов долларов и около 2 миллионов рублей. А чего добился ты?

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков рассказал, что он видел и трогал на Женевском автосалоне.

А тем временем в Колпино открылся портал в ад. Прямо посреди проезжей части.

Служба безопасности «Зенита» выяснила личность той, скажем так, пятой точки, которая растрясла казну клуба на 200 тысяч рублей штрафа. Порицанием из серии «ну ты и … с ушами!» эксгибиционист, похоже, не отделается.