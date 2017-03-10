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10.03.2017 18:47

Муниципалов Петербурга призвали обеспечить явку на президентских выборах

Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов призвал муниципалов города обеспечить явку на выборах президента 2018 года. Об этом он заявил 10 марта в ходе ежегодного съезда представителей МО.

"У нас год до главных выборов страны. Они должны пройти честно, прозрачно и по-петербургски интеллигентно. Мы с вами должны обеспечить явку. Не агитационно и пропагандистски, а эффективной работой на местах", – заявил Беликов. Он добавил, что в 2016 году выборы были проведены хорошо и честно.

О выборах президента напомнил на съезде и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, также от действий муниципалов Петербурга будет зависеть, как город поможет России в решении важнейших стратегических задач.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года.


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В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
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С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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