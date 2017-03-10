Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России

Капитан сборной России Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную команду по согласованию с тренерским штабом. Об этом сообщает официальный сайт РФС 10 марта. По словам защитника, он решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

«Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», — сказал Березуцкий.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что с уважением относится к решению футболиста. Он выразил уверенность, что в случае крайней необходимости Березуцкий сможет вернуться в сборную России.