СМИ сообщили о нападении с мачете в Дюссельдорфе

В Дюссельдорфе в результате нападения с мачете пострадал один человек. Об этом сообщает 10 марта немецкое издание Bild.

Как рассказали в полиции, 80-летний пострадавший был найден на улице, добавив, что ранение не представляет угрозы для его жизни.

Как отмечает Bild, нападавший скрылся. Полиция начала поиски злоумышленника. В операции задействован вертолет.

Это второй случай нападения в Дюссельдорфе за пару дней. В четверг, 9 марта, неизвестный напал с топором на людей на железнодорожном вокзале. В результате атаки пострадали семь человек, трое из них получили тяжелые ранения, сообщало Associated Press со ссылкой на полицию. По подозрению в нападении был арестован один человек. В полиции заявили, что он, вероятно, выходец из бывшей Югославии. В полиции отметили, что подозреваемый может страдать психическими отклонениями.