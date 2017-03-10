«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

«Фонтанка» уже несколько лет рекомендует читателям лучшие лекции и интеллектуальные развлечения Петербурга, но весной 2017 года приготовила настоящий сюрприз. Вместе с культурным пространством «Бенуа 1890» на севере Петербурга мы запускаем собственный лекторий.

Писатель, гендиректор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов 15 марта откроет новый проект «Фонтанки» лекцией о подлинной истории «Бандитского Петербурга». Освежить ваши познания в этом разделе отечественной литературы поможет наша викторина.

Книга Андрея Константинова «Бандитский Петербург» переиздавалась пять раз с 1995 года. Знаете ли вы, что эпоха бандитского Петербурга не закончилась вместе с лихими девяностыми? Где сегодня герои этой классической саги и чем живет криминальный мир города двадцать лет спустя? О чем нельзя было сказать вслух в 90-е, а сейчас можно, если осторожно?

15 марта в 20.00 на втором этаже ресторана «Ферма Бенуа» (Тихорецкий проспект, 17) Андрей Константинов ответит на эти и другие вопросы.