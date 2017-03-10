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10.03.2017 18:33

Блогер сообщил о полном запрете на въезд россиян в Американское Самоа

Американское Самоа ввело полный запрет на въезд граждан России на территорию страны. Такой ответ получил блогер и путешественник Илья Варламов из миграционного офиса.

«К сожалению, иммиграционное управление Американского Самоа ввело запрет на поездки для лиц с российским паспортом», – заявили представители иммиграционной службы.

Варламов заявил, что впервые столкнулся с полным запретом для жителей России на въезд куда-либо. По его мнению, запрет был введен недавно.

На сайте Американского Самоа нет информации о запрете на въезд россиян.

Американское Самоа – территория США, не включенная в состав страны, поэтому для ее посещения необходимо получить отдельную визу.

Источник: Republic


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«Победа» открыла продажу билетов из регионов в Сочи и Анапу
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