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10.03.2017 18:33
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Среда по-прежнему малодоступна

Вице-президент общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Светлана Быстрова не смогла выступить на представлении проекта по доступной среде 10 марта: она сломала ногу в… социальном такси.
Среда по-прежнему малодоступна

В Петербурге 10 марта представили проект с очень длинным названием «Содействие реализации прав граждан с ограниченными физическими возможностями на свободное перемещение и получение социальных, культурных и бытовых услуг через создание системы общественного контроля доступности среды в Петербурге и функционального информационного ресурса интернет-сайта с картой доступности объектов».

Он реализуется за президентский грант в размере 2 млн рублей с 1 февраля по 30 сентября Петербургской общественной правозащитной организацией инвалидов «На коляске без барьеров». Суть в том, чтобы научить граждан с ограниченными физическими возможностями правильно действовать, если нарушаются их права на свободное перемещение и получение социальных, культурных и бытовых услуг, а также чтобы создать народную карту доступности городских объектов и пространств для таких людей.

В представлении проекта должна была участвовать вице-президент организации «На коляске без барьеров» руководитель сообщества «Колясочники Питера» Светлана Быстрова, но она в конце февраля сломала ногу в социальном такси: водитель, пристегнув коляску, не пристегнул саму Светлану, и она вылетела из коляски на пол машины при торможении. Результат – травма, гипс, 6-8 недель неподвижности дома.

А ведь все водители городского общественного транспорта и те, кто работает в проекте «Социальное такси», должны проходить соответствующий инструктаж – как вести себя, если пассажиры-колясочники или люди с другими ограничениями. Без этого инструктажа они и до работы допускаться не могут. Но, как говорит Светлана, такое впечатление, что водитель социального такси понятия не имел, как правильно пристегнуть инвалида на коляске. Вот такой вот «элемент доступной среды».

Матвей Лукин, директор СПб ГБУ «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов», который Быстрову знает лично, пообещал разобраться с ситуацией, и заверил, что все-все водители точно проходят инструктаж. Правда, Светлана рассказала корреспонденту «Фонтанки», что случаи травмирования колясочников в соцтакси и на других видах транспорта именно из-за незнания особенностей перевозки таких пассажиров водителями – не исчерпываются эпизодом только с ней. А инвалиды не знают толком – как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои права.

Программа «Доступная среда» в Петербурге реализуется в рамках городского закона с октября 2001 года.

«Все, что там записано, до сих пор актуально, потому как не воплощено в жизнь. Можно сверить задачи и цели в первом документе и в дорожной карте 2016 года. Если в вопросах доступности транспорта достаточно хорошо (за исключением трамваев) и темп решения проблем высок, и в Жилищном комитете наметилась хорошая тенденция в решении доступности жилья для инвалидов (это совместная деятельность 3-х комитетов), то в остальных городских сферах или никак или плохо. Карта доступности не становится ни полнее, ни достовернее, ни информативнее», – об этом хотела сказать Светлана Быстрова на представлении проекта по доступной среде, но пришлось передавать ее сообщение письмом.

Действительно, к порталу http://www.city4you.spb.ru/ нареканий много. Матвей Лукин объясняет алгоритм поступления информации о доступности объектов на этот портал, довольно долгий. Сначала учреждения вех форм собственности проводят обследование по анкете, спущенной комитетом по соцполитике, потом отправляют это в комиссию по доступности среды (в каждом районе такая комиссия есть), потом секретари комиссий размещаю информацию на сайте.

Еще есть сайт «Доступный город» (https://www.dostupnigorod.ru/) того же Центра технических средств реабилитации. Так там на страничке по доступной среде комментарии вообще закрыты.

В мае представители «На коляске без барьеров» собираются провести очередную традиционную общегородскую инспекцию доступности городских объектов, а все остальное время будут проходить семинары и тренинги, составляться «народная карта» доступности Петербурга для людей с ограниченными возможностями.

В Северной столице, по данным комитета по соцполитике Смольного, проживает 640 тыс. инвалидов, из них 96 тыс. работают. 120 тыс. опорников, из которых 16 тыс. передвигаются на инвалидных колясках, 18 тыс. слабослышащих и 10 тыс. незрячих и слабовидящих людей.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»


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