В Костроме осквернили звезду Вечного огня

В Костроме молодой человек и девушка затоптали звезду мемориала Вечного огня. Об этом «Интерфаксу» 10 марта сообщил пресс-секретарь управления МВД по Костромской области Александр Дугарев.

«На звезде мемориала Вечного огня были обнаружены следы от обуви», — сказал он. По его словам, в настоящее время полиция устанавливает личности девушки и молодого человека, действия которых зафиксировали камеры наблюдения.

«Мотивы их действий неизвестны», — подчеркнул Дугарев. Он добавил, что власти города очистили монумент, повреждений на нем не обнаружено.

В феврале этого года 16-летний житель подмосковного Орехово-Зуево станцевал у Вечного огня. В Следственном комитете это действие расценили как «явное неуважение к обществу по мотиву вражды к социальной группе «Ветераны Великой Отечественной войны». На подростка завели уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. ​213 УК РФ (хулиганство).