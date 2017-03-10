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10.03.2017 18:21

Участок трассы "Украина" стал платным почти на 100 лет

За проезд по 70-километровому участку трассы М-3 «Украина» в Калужской области (124 – 194-й км) водителям придется платить 92 с лишним года, следует из подписанного главой правительства России Дмитрием Медведевым распоряжения.

«Установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной в Калужской области осуществляется на платной основе до 1 мая 2109 года», — отмечается в документе, опубликованном 10 марта на портале правовой информации.

Согласно тому же документу, желающие сэкономить водители могут воспользоваться для бесплатного проезда в обход участками автомобильных дорог протяженностью 123 км и 135 км.

Проект реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуатации на платной основе трассы М3 «Украина» на участке 124 – 194-й км (проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам Калужской области и городскому округу Калуга) реализуется в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного между Государственной компанией «Автодор» и АО «ДСК «Автобан». Ранее срок действия соглашения был определен в 23 года.

Движение на участке трассы М3 «Украина» (от 124-го до 173-го км) было открыто в сентябре 2016 года. 1 марта 2017 года на участке начали тестирование системы взимания платы, с 20 марта проезд по нему должен стать платным.

Источник: РБК


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«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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