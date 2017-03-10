В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности

В мероприятии приняли участие группы быстрого реагирования (ГБР) лучших охранных организаций. Автопробег стартовал в 10:30 утра от БКЗ «Октябрьский» после проверки экипажей и инструктажа. Возглавили колонну представители Охранной Фирмы «ТИТАН», одной из крупнейших организаций в Санкт-Петербурге.

Алексеев Сергей Федорович, генеральный директор Охранной Фирмы «ТИТАН»: «Мы стояли у истоков формирования охранной деятельности в России. Безусловно, приятно осознавать, что за прошедший период данная сфера действительно получила колоссальное развитие. Я помню, как относились к подобным структурам на начальном этапе становления. Для населения частная охранная деятельность прочно ассоциировалась с криминалитетом. Мы смогли не только изменить стереотип, но и стать гарантом безопасности для наших клиентов».