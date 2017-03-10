В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
Алексеев Сергей Федорович, генеральный директор Охранной Фирмы «ТИТАН»: «Мы стояли у истоков формирования охранной деятельности в России. Безусловно, приятно осознавать, что за прошедший период данная сфера действительно получила колоссальное развитие. Я помню, как относились к подобным структурам на начальном этапе становления. Для населения частная охранная деятельность прочно ассоциировалась с криминалитетом. Мы смогли не только изменить стереотип, но и стать гарантом безопасности для наших клиентов».
Закончилось мероприятие торжественным вручением нагрудных знаков и праздничным обедом во Дворце Труда. В празднике приняли участие около 300 человек: представители Администрации Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской области, Законодательных Собраний СПб и ЛО, Северо-Западного округа Росгвардии, Аппарата полномочного представителя президента РФ по СЗФО, ГУ ФСВНГ по СПб и ЛО, ГУ МВД по СПб и ЛО, Координационного Совета при ФСВНГ по СПб и ЛО, МКС НСБ, Федерации профсоюзов СПб и ЛО, СРО, РОР, общественных организаций, негосударственных структур безопасности.