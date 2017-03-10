Бывшие детдомовцы в Петербурге оказались на улице из-за агента по недвижимости

Директор агентства недвижимости обвиняется в мошенничестве с жильем бывших воспитанников детских домов на 3 миллиона рублей. Молодые люди остались без крыши над головой.

Как сообщает Генпрокуратура РФ 10 марта, под следствием оказалась бывший генеральный директор агентства недвижимости Ирина Кузьмина. Ей предъявлены обвинения в том, что в период с апреля по сентябрь 2014 года она продала две комнаты в Петроградском районе Петербурга, которые принадлежали выходцам из детского дома. При этом новое жилье для них не купила, а деньги от продажи — три миллиона рублей – забрала себе.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело Кузьминой в суд.

Напомним, Петроградский районный суд не впервые рассмотрит дело о мошенничестве с сиротскими деньгами. В декабре 2016 года преступная группа получила обвинительное заключение от прокуратуры по делу о хищении со счетов воспитанников детских домов 800 тысяч рублей.