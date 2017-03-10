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10.03.2017 18:05

Погибшие при катастрофе вертолета в Стамбуле - петербургские бизнесмены

Четверо из пятерых людей, погибших при падении вертолета в Стамбуле 10 марта, – петербуржцы. Вертолет Sikorsky S-76, принадлежавший компании Eczacıbaşı Group, упал на шоссе в районе Бююкчекмедже около 11:20.

На борту находились семь человек, пятеро из них погибли. Это гражданин Турции Салим Озен и четверо россиян: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.

По данным системы СПАРК, Салим Озен возглавлял московские общества с ограниченной ответственностью «Витра Плитка» и «Витра сантехника», дочерние компании той самой Eczacıbaşı Group, которой принадлежал вертолет.

Петербуржцы, по предварительным данным, были деловыми партнерами Озена: Людмила Чупрова и Игорь Кочергин были совладельцами нескольких фирм по торговле сантехникой – ООО «Мир сантехники», «Аквана» и «Колибри». Елена Бадраган и Александр Ванин собственного бизнеса не имели, но, насколько известно, также имели отношение к строительной отрасли.


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