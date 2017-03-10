Макаров попросил Полтавченко назначить своего соратника на пост замглавы Петроградского района

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров попросил должности для своего соратника по Петроградскому району Олега Калядина; он заявил об этом, выступая 10 марта на съезде муниципальных образований города.

Председатель парламента города упомянул Калядина, главу МО "Введенский" в Петроградском районе, говоря о вакансиях в райадминистрации. Напомним, Петроградский район – округ Макарова; Калядин является советником Макарова в ЗакСе. "До сих пор нет в Петроградском районе ещё одного заместителя, как ушла оттуда в Заксобрание Людмила Боричева. Муниципалы предложили его кандидатуру, но ответа нет", – сказал спикер ЗакСа. Он попросил рассмотреть вопрос ещё раз, очевидно, обращаясь к присутствующему на съезде губернатору города Георгию Полтавченко.

Также Макаров заявил, что управлять – значит предвидеть, и предупредил муниципалов, что оппозиционные силы будут постоянно пробовать их на прочность. "У вас в руках мощные рычаги политического влияния. В соответствии с действующим законодательством муниципалитеты серьезно влияют на выборы главы исполнительной власти региона. Муниципальный фильтр – это действенный инструмент для политического контроля качества кандидатов в губернаторы, а также стабилизирующий фактор и гарант политической и общественной стабильности", – добавил он.

Кроме того, спикер ЗакСа подчеркнул, что считает нужным оставить систему муниципальных властей в ее нынешнем состоянии. "Любая реформа приведёт к вакханалии", – заявил он.