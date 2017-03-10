В Минске разрешили проведение «Марша нетунеядцев»

Минский городской исполком санкционировал проведение в городе «Марша нетунеядцев» — акции, направленной против декрета о социальном иждивенчестве, передает 10 марта «Интерфакс».

«Да, получено разрешение на шествие. Сбор в 17.30 и шествие на площадь Бангалор», — сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Участникам акции разрешили собраться у кинотеатра «Октябрь», после чего пройти к площади Бангалор. В акции могут принимать участие до 1000 человек.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отправил на доработку скандальный «закон о тунеядцах».