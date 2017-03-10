Призывавший «меньше питаться» единоросс решил продать свои ружья из-за банкротства

Арбитражный суд Свердловской области в рамках дела о банкротстве екатеринбургского депутата «Единой России» Ильи Гаффнера, заявившего в 2015 году, что россиянам нужно «поменьше питаться» в кризис, выставил на продажу два охотничьих ружья на общую сумму в 140 тыс. руб. Определение суда опубликовано на сайте.

Суд утвердил реализацию имущества должника: охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом Benelli Argo начальной стоимостью 80 тыс. руб. и охотничьего гладкоствольного оружия Browning начальной стоимостью 60 тыс. руб.

В определении суда говорится, что данное имущество подлежит реализации по прямым договорам купли-продажи. Желающие приобрести оружие могут направить свои предложения финансовому управляющему Гаффнера в течение 40 дней.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд признал незаконным диплом о дополнительном высшем образовании депутата Ильи Гаффнера.

Гаффнер стал известным после того, как в январе 2015 года посоветовал россиянам «задуматься о здоровье и как-то поменьше питаться». Он также вошел в пятерку популярных мемов.