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10.03.2017 17:02

Уличные волнения в Сеуле пошли на спад

Ситуация в Сеуле нормализовалась после волны уличных выступлений из-за импичмента президенту. На площади у Конституционного суда остаются люди, выступающие в поддержку решения Конституционного суда, который признал законным импичмент, вынесенный президенту Южной Кореи Пак Кын Хе в конце прошлого года. Об этом в эфире петербургского интернет-канала [Фонтанка.Офис] сообщил 10 марта собкор "Российской газеты" в Сеуле журналист Олег Кирьянов.

«Ситуация в городе в целом спокойная, – сообщил Олег Кирьянов, – На площади у Конституционного суда еще остаются люди, но протест пошел на спад». Также Олег Кирьянов отметил, что среди сторонников Пак Кын Хе преобладают консервативно настроенные пожилые люди, а также «достаточно агрессивные» выходцы из числа ветеранов морской пехоты. «Они считают, что отстранение президента организовано прокоммунистическими силами, и выступают против импичмента», – пояснил собеседник интернет-канала [Фонтанка.Офис].

«Консерваторы поддерживают Пак Кын Хе и выступают против импичмента, в том числе в связи с тем, что она является дочерью экс-президента Кореи Пак Чон Хи, авторитарного диктатора, который, с одной стороны, вывел Южную Корею в экономические лидеры, а с другой – притеснял демократические институты. Вслед за своим отцом Пак Кын Хе представляла интересы консервативных сил, и неудивительно, что в итоге от нее многие отвернулись», – отметил Олег Кирьянов. Также журналист отметил, что людей, поддерживающих импичмент и решение Конституционного суда, значительно больше. «До сих пор это противостояние проходило мирно. Полиция ожидала, что беспорядки могут начать именно консерваторы. В итоге ситуация вышла из-под контроля. В ходе протестных акций погибло два человека», – сообщил журналист.

Напомним, президент Южной Кореи Пак Кын Хе в конце прошлого года была отстранена от своего поста в результате импичмента. Окончательное решение Конституционного суда по этому вопросу послужило поводом к массовым протестам.


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В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
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22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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