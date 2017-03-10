Началось активное строительство квартала «Галактика»

10 марта 2017 года на строительной площадке крупнейшего на сегодняшний день объекта Группы компаний «Эталон» в Санкт-Петербурге – «Галактики» – прошла традиционная церемония заливки первого бетона, символизирующая начало активного строительства квартала.

Мероприятие посетили глава Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Светлана Викторовна Штукова, руководство компании ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон»), а также руководители и работники строительных компаний-подрядчиков ГК «Эталон».

«Сегодня мы приступаем к активной фазе строительства нашего самого масштабного объекта в Санкт-Петербурге. Квартал «Галактика» – это уникальный объект, яркий пример редевелопмента территорий, который подарит тысячам людей счастливую жизнь в исторических районах одного из самых красивых городов мира», – отметил в своем выступлении генеральный директор АО ССМО «ЛенСпецСМУ» Геннадий Щербина.

После выступлений руководства Адмиралтейского района и компании ЛенСпецСМУ котлован одного из строящихся корпусов «Галактики» освятил православный священник.

Далее, по доброй традиции, строителями была разбита бутылка шампанского «на счастье», и под аплодисменты и яркий фейерверк был дан старт заливке первого бетона квартала «Галактика».

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