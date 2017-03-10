Комитет по строительству отсудил у ВТБ банковскую гарантию на 56 млн рублей

Взыскать 56 млн рублей с «БМ-Банка», входящего в группу ВТБ, в пользу комитета по строительству Смольного постановил Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Такую сумму аванса не вернул в бюджет Петербурга подрядчик «Ленпромстрой», которому структура выдала банковскую гарантию.

Как сообщил 10 марта комитет по строительству, банковская гарантия была выдана в рамках контракта на строительство лечебно-диагностического корпуса 33-й больницы на Павловской улице в Колпино. Контракт с «Ленпромстроем» расторгли в августе 2015-го года. Однако банк отказался выплачивать средства за подрядчика. Как следует из материалов дела, «БМ-Банк» получил требование через 4 дня после того, как гарантия истекла. В июле прошлого года суд встал на сторону финансистов, однако 6 марта комитет оспорил решение. Главное, что Смольный вовремя отправил претензию, установил суд. Комитет вернул 52,6 млн рублей, выплаченных «Ленпромстрою» в 2013-м году, а также — 2,3 млн рублей процентов. Решение уже вступило в силу.