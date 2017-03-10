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10.03.2017 16:49

Скоро начнется строительство ЖК «Образцовый квартал 3»

Скоро начнется строительство ЖК «Образцовый квартал 3»
«Образцовый квартал 3»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» планирует начать строительство нового жилого комплекса «Образцовый квартал 3».

Новый объект будет строится в рамках Проекта «На Царскосельских холмах», занимающего территорию площадью 316 га в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

ЖК «Образцовый квартал 3» будет состоять из трёх четырёхэтажных домов. В домах №1 и №2 будет по 64 квартиры, а в доме №3 40 квартир.

Дома будут построены по кирпично-монолитной технологии с лифтами импортного производства. Высота потолков в квартирах составят 3 м. Современные технологии строительства, такие как отопление «водяной тёплый пол», сделают жизнь новосёлов комфортной и уютной. В домах №1 и №2 будут квартиры с эркерами, а в доме №3 с остеклёнными балконами. На верхних этажах предусмотрены места под камины.

Двор традиционно станет зелёным, застройщик ООО «Терминал-Ресурс» занимается озеленением своих ЖК с нулевого цикла.

ЖК «Образцовый квартал 3» станет третьим жилым комплексом на территории Проекта «На Царскосельских холмах», построенным застройщиком ООО «Терминал-Ресурс». В октябре 2016 был введён в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал», а в ЖК «Образцовый квартал 2» уже закончены строительно-монтажные работы и можно посетить любую квартиру.

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